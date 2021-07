JAKARTA - Prilly Latuconsina memang kerap menjadi salah satu pusat perhatian. Bahkan baru-baru ini namanya kembali menjadi trending topic di Twitter.

Hal tersebut rupanya bermula dari akun @bertanyarl yang menanyakan siapakah aktris favorit para pengguna Twitter. Dalam pertanyaannya, akun tersebut turut menyertakan foto wajah dari Prilly Latuconsina, Amanda Manopo, Michelle Zudith, Vanesha Prescilla, Ranty Maria, Natasha Wilona, Amanda Rawles, hingga Syifa Hadju.

"Tanyarl choose yor fav actress," tulis akun tersebut disertai foto.

Lucunya, Prilly tak tahu mengapa dirinya tiba-tiba menjadi perbincangan netizen di Twitter. Melalui akun Instagramnya, ia justru terlihat menanyakan hal tersebut.

"Pada ngomongin apa sih? Kok tiba-tiba Trending haha," tulis Prilly Latuconsina pada Instagram Storynya.

Pilihan netizen yang jatuh pada Prilly, membuat nama gadis 24 tahun itu sontak menjadi trending topic. Bahkan beberapa netizen tampak memberikan pujian pada bintang film Danur tersebut.

"Prilly as always. Young, rich and talented. Semua yang dia punya sampe sekarang ini bahkan kekayaannya itu dari hasil kerja keras dia sendiri. Ga pernah ngidolain artis indo selain dia. Dia bener-bener the real multitalent yg aku jadiin role model sampe sekarang @prillyyla," tulis salah satu netizen.

"Ada beberapa aktris yg pinter banget tapi buat aku Prilly dia bukan cuma pinter aja tapi multitalenta multitasking bayangin aktris, penyanyi, pengusaha, penulis novel puisi, produser, host/presenter dan masih banyak lagi," timpal netizen lainnya. Sebelumnya, Prilly sempat menjadi bahan perbincangan terkait deodorant. Pasalnya deodorant yang dikenakan oleh mantan kekasih Maxime Bouttier itu memiliki harga yang lumayan merogoh kocek, yakni hampir mencapai Rp200 ribu.