JAKARTA - Drama Korea tentang tenaga medis merupakan salah satu genre yang paling diminati penonton. Genre medis ini, biasanya membahas berbagai peristiwa yang terjadi di rumah sakit.

Tak melulu membahas hal-hal medis, deretan serial ini juga menghadirkan unsur komedi, romansa, hingga melodrama di dalamnya. Berikut deretan drama korea tentang tenaga medis yang wajib ditonton.

1.Hospital Playlist

Drama arahan Shin Won Ho ini memulai debutnya pada 12 Maret 2020. Kisahnya tentang lima dokter yang bersahabat sejak kuliah dan mengabdi di rumah sakit yang sama.

Kelima dokter itu adalah Lee Ik Joon (Jo Jung Seok), Chae Song Hwa (Jeon Mi Do), Ahn Jeong Won (Yoo Yeon Seok), Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho), dan Yang Seok Hyeong (Kim Dae Myung). Selain mengulik persahabatan mereka, drama ini juga menyoroti kehidupan mereka sebagai tenaga medis.

Terdiri dari 12 episode, performa Hospital Playlist terbilang solid dengan rating tertinggi mencapai 14,14 persen. Sementara musim kedua yang masih tayang saat ini juga mendapat respons positif penonton dengan rating tertinggi 10,6 persen.

Baca juga: 5 Pasangan Bromance di Drama Korea yang Bikin Gemas

2.Romantic Doctor Kim

Seperti Hospital Playlist, drama Romantic Doctor Kim juga telah menayangkan dua musim, sejak 7 November 2016. Kisahnya tentang Kim Sa Bu (Han Suk Kyu), seorang dokter bedah dengan tiga sertifikat sekaligus: umum, jantung, dan saraf.

Insiden di ruang operasi, membuat dia harus dimutasi ke Rumah Sakit Doldam yang terletak di kawasan terpencil. Di sana, dia bertemu Yoon Seo Jung (Seo Hyun Ji) yang juga mengasingkan diri karena satu masalah.

Sementara Yang Dong Joo (Yoo Yeon Seok) harus menerima ‘hukuman’ dimutasi ke rumah sakit kecil itu akibat insiden saat operasi. Bersama mereka akhirnya mengoperasikan rumah sakit kecil tersebut.

Pada musim kedua, Kim Sa Bu kedatangan dua dokter muda lainnya: Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop) dan Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung). Aktor Kim Min Jae juga kembali tampil di musim kedua sebagai Park Eun Tak.

3.Doctor John

Bagaimana jika pasien CIPA yang tak bisa merasakan sakit dan suhu, menjadi seorang dokter? Hal itu tertuang dalam drama Doctor John yang diadaptasi dari novel Kami no Te alias On Hand of God.

Drama ini menyuguhkan kisah seorang profesor anestesiologi bernama Cha Yo Han (Ji Sung). Dia digambarkan sebagai sosok yang jenius, namun memiliki sifat arogan. Dia kemudian bertemu dokter residen Kang Shi Young (Lee Se Young) di dalam penjara.

Dari pertemuan itu, mereka kemudian bertemu kembali di sebuah rumah sakit dan menjadi satu tim. Kerap berdebat, kedua karakter itu kemudian jatuh cinta. Sayang, mereka harus menghadapi kondisi serius ketika penyakit CIPA Cha Yo Han terekspose.*

Baca juga: Tangan Nakal Song Kang saat Cium Han So Hee Jadi Sorotan Netizen