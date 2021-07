JAKARTA – Stephen King adalah salah satu penulis cerita horor paling ternama di dunia. Tak jarang karya-karyanya diadaptasi dalam bentuk lain, seperti IT, The Mist, Carrie, The Shining, dan masih banyak lagi.

Tahun ini, akan ada satu serial yang akan temani hari-hari para pecinta horor, Chapelwaite. Serial ini pertama kali diumumkan pada Desember 2019 dan direncanakan rilis tahun lalu, namun sayangnya harus diundur karena pandemi Covid-19.

Dilansir dari ScreenRant, Chapelwaite merupakan adaptasi dari cerita pendek Stephen King yang berjudul Jerusalem’s Lot. Cerpen ini Ia tulis pada tahun 1978, dan pertama dipublikasikan dalam buku kumpulan cerpen Night Shift.

Berlatar di kota fiktif bernama Preacher’s Corners, Maine, pada tahun 1850, cerita ini mengisahkan seorang kapten kapal bernama Charles Boone. Setelah kehilangan istrinya yang meninggal di laut, Kapten Boone memutuskan untuk pindah ke rumah keluarga besarnya, Chapelwaite Manor, bersama tiga anaknya.

Mendengar kedatangannya, Rebecca Morgan, seorang penulis dan mahasiswa di Mount Holyoke College, merasa mendapat kesempatan emas untuk menulis tentang keluarga Boone. Ia pun mengajukan diri sebagai pengurus Chapelwaite Manor demi bisa menulis kisah tentang keluarga sang Kapten.

Namun, dalam masa baktinya itu sebagai pengurus rumah, Rebecca menemukan banyak misteri Chapelwaite Manor yang tersembunyi, atau disembunyikan, selama bertahun-tahun.

Serial ini akan dibintangi oleh Adrien Brody sebagai Charles Boone dan Emily Hampshire sebagai Rebecca Morgan. Chapelwaite direncanakan tayang mulai 22 Agustus 2021 melalui EPIX.

