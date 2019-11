JAKARTA - Jakarta Youth for Performing Arts (JYPA) mengangkat drama musikal bertajuk Carrie: The Musical. Dalam pentas kali ini, Carrie: The Musical mengangkat tema Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

JYPA mengaku mempunyai pesan khusus, ketika mengangkat tema KDRT. Lewan pentas seni, mereka berharap kesadaran akan KDRT semakin meluas dan mudah diterima masyarakat. Carries sendiri diangkat dari novel karya Stephen King. Bakal bercerita seputar Carrie White (diperankan oleh Cesila Fischer), seorang gadis muda yang ibunya Margaret White (diperankan oleh Gabriella Sally) yang memberikan trauma kepadanya melalui kekerasan verbal dan fisik.

Baca Juga:

Rahmawati Kekeyi Klaim Pernah 11 Kali Pacaran, Ibu: Bohong

Nikita Mirzani Komentari soal Pernyataan Kontroversial Agnez Mo

Pementasan Carrie: The Musical disutradarai oleh sutradara muda berbakat, Aisha Servia. Dalam pentas ini, Aisha ingin memberikan pesan dan dukungan moril kepada korban KDRT.

"Kisah Carrie kompleks, kekerasan yang Margaret lakukan kepada Carrie itu kompleks, dan juga kekerasan yang dia telah alami. Saya tahu banyak orang di sekitarku yang mengalaminya, dan walaupun mereka mungkin merasa bahwa mereka belum siap atau belum nyaman untuk menceritakan kisah mereka, saya hanya bisa berharap bahwa produksi Carrie: The Musical kami dan kolaborasi kami dengan LBH-APIK Jakarta dapat mengingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian,” ujar Aisha Servia dalam rilis yang diterima Okezone.

Carrie: The Musical ditukangi oleh Shaumozza Hendrarso (Produser dan Pemeran Anggota), Aqsa Suryana (Sutradara), Aisha Servia (Sutradara), Pazia Faisal (Sutradara Musik), Anya Suryadarma (Sutradara Musik), Mohammed Harmoun (Co-Koreografer), Ashira Deendra (Co-Koreografer), dan Givanya Gianda (Co-Koreografer). Sementara itu, Michael Gord and Dean Pitchford bertindak sebagai musik dan lirik Carrie. Pertunjukan Carrie : The Musical yang dihadirkan oleh JYPA dan YLBH APIK akan digelar di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat pada tanggal 17 dan 18 Januari 2020 jam 19:00 WIB. Baca Juga: Diserang Netizen Gara-Gara Agnez Mo, Nikita Mirzani Meradang Ashanty Ungkap Sudah Buat Surat Wasiat untuk Anak-Anak