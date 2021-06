SEOUL - BTS tengah menggarap lagu baru. Yang lebih mengejutkan lagi, lagu baru tersebut ternyata dibuat oleh solois top Hollywood, Ed Sheeran.

Dalam acara radio Amerika, Most Requested Live, Ed Sheeran mengumumkan sendiri ia baru saja membuatkan BTS sebuah lagu.

"Aku sebenarnya sudah bekerja sama dengan BTS di lagu terakhir mereka. Aku menuliskan sebuah lagu untuk rekaman terbaru mereka," ungkap Ed seperti dilansir dalam klip Twitter @MostRequestedLive, Minggu (27/6/2021).

Big Hit Entertainment membenarkan pernyataan Ed tersebut. "Memang benar Ed Sheeran berpartisipasi dalam pembuatan lagu baru BTS," kata perwakilan agensi kepada Newsen, seperti dilansir Soompi.

Agensi yang juga menaungi TXT itu telah mengumumkan bahwa BTS akan merilis versi CD dari Butter pada Juli mendatang. Dalam CD tersebut nantinya akan ada lagu baru, yang belum dirilis sebelumnya.

Apakah lagu ini yang dibuat oleh Ed Sheeran untuk BTS?

"Kami belum bisa mengonfirmasi detailnya lebih jauh lagi," jawab juru bicara.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama BTS dan Ed Sheeran bekerja sama. Pada 2019, keduanya sudah berkolaborasi dalam lagu Make It Right, dari album BTS 'Map of the Soul: Persona'.

(LID)