Ed Sheeran Ajak Penonton Berdiri saat Membawakan Lagu The A Team

JAKARTA - Ed Sheeran mendadak mengajak seluruh penonton yang duduk di area stadium untuk berdiri saat menikmati konsernya di Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta, pada Sabtu malam, (2/3/2024).

“Aku ingin kalian semua berdiri. Untuk menikmati lagu satu ini tidak seru rasanya jika kalian duduk,” ujar Ed kepada ribuan penonton yang hadir.

Para penonton lantas kompak berdiri dari kursi mereka masing-masing ketika Ed mulai menyanyikan salah satu lagunya yang cukup populer, yakni The A Team.

Salah satu lagu lawas Ed yang dirilis pada tahun 2011 lalu itu sukses membuat penonton ikut bernyanyi bersamanya, sambil menyalakan flash pada gadget mereka masing-masing.

Meski memiliki makna lirik lagu nan mendalam, namun alunan musik lagu tersebut sukses membuat penonton begitu menikmatinya.

Sebelumnya, Ed Sheeran sukses membuka penampilannya lewat lagu Tides.

Menurut pantauan Okezone, penonton begitu antusias dan penuh riuh saat Ed membuka penampilannya. Penyanyi asal Inggris ini juga menyapa para penonton yang hadir.

“Jakarta terima kasih banyak, senang bisa kembali,” ungkap Ed.

Penampilan Ed dibuka pada pukul 20.20 WIB. Para penonton pun riuh menyaksikan Ed menyapa mereka dan bernyanyi di atas panggung.

Ed tampil di atas panggung dengan kaus hitam dan memainkan gitarnya. Usai Tides, Ed melanjutkan penampilannya dengan lagu lainnya seperti Blow, I’m a Mess, dan Shivers.