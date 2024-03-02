Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ed Sheeran Buka Konser di Jakarta: Senang Bisa Kembali

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |21:03 WIB
Ed Sheeran Buka Konser di Jakarta: Senang Bisa Kembali
Ed Sheeran senang kembali konser di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ed Sheeran sukses mengguncang panggung Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (2/3/2024). Ia membuka penampilannya lewat lagu Tides.

Menurut pantauan Okezone, penonton begitu antusias dan penuh riuh saat Ed membuka penampilannya. Penyanyi asal Inggris ini juga menyapa para penonton yang hadir.

“Jakarta terima kasih banyak, senang bisa kembali,” ungkap Ed.

 Ed Sheeran Buka Konser di Jakarta: Senang Bisa Kembali

Penampilan Ed dibuka pada pukul 20.20 WIB. Para penonton pun riuh menyaksikan Ed menyapa mereka dan bernyanyi di atas panggung.

Ed tampil di atas panggung dengan kaus hitam dan memainkan gitarnya. Usai Tides, Ed melanjutkan penampilannya dengan lagu lainnya seperti Blow, I’m a Mess, dan Shivers.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978210/ed-sheeran-gunakan-music-performer-visa-saat-konser-di-jis-LyflV2THG5.jpg
Ed Sheeran Gunakan Music Performer Visa saat Konser di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978209/ed-sheeran-bawakan-castle-on-the-hill-penonton-bergemuruh-UXhj4angTc.jpeg
Ed Sheeran Bawakan Castle on the Hill, Penonton Bergemuruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978204/ed-sheeran-ajak-penonton-berdiri-saat-membawakan-lagu-the-a-team-MZoWDx6jz6.jpeg
Ed Sheeran Ajak Penonton Berdiri saat Membawakan Lagu The A Team
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978183/buka-konser-ed-sheeran-calum-scott-terima-kasih-jakarta-iSooP7XN2i.jpeg
Buka Konser Ed Sheeran, Calum Scott : Terima Kasih Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978128/promotor-ungkap-alasan-konser-ed-sheeran-pindah-ke-jis-rYcXe5gWwX.jpeg
Promotor Ungkap Alasan Konser Ed Sheeran Pindah ke JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978124/jelang-konser-ed-sheeran-jis-mulai-dipadati-penonton-obqZ9zfbUu.jpeg
Jelang Konser Ed Sheeran, JIS Mulai Dipadati Penonton
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement