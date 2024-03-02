Ed Sheeran Buka Konser di Jakarta: Senang Bisa Kembali

Ed Sheeran senang kembali konser di Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ed Sheeran sukses mengguncang panggung Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (2/3/2024). Ia membuka penampilannya lewat lagu Tides.

Menurut pantauan Okezone, penonton begitu antusias dan penuh riuh saat Ed membuka penampilannya. Penyanyi asal Inggris ini juga menyapa para penonton yang hadir.

“Jakarta terima kasih banyak, senang bisa kembali,” ungkap Ed.

Penampilan Ed dibuka pada pukul 20.20 WIB. Para penonton pun riuh menyaksikan Ed menyapa mereka dan bernyanyi di atas panggung.

Ed tampil di atas panggung dengan kaus hitam dan memainkan gitarnya. Usai Tides, Ed melanjutkan penampilannya dengan lagu lainnya seperti Blow, I’m a Mess, dan Shivers.