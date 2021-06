JAKARTA – Ed Sheeran telah mengkonfirmasi bahwa ia akan merilis karya lagu terbarunya yang berjudul ‘Bad Habits’.

Kabar ini disampaikan secara langsung oleh sang penyanyi asal Inggris tersebut melalui Instagram nya @teddysphotos yang diunggah pada hari Jum’at, 11/6/2021.

Tampak pada video tersebut foto Ed Sheeran yang tampil layaknya Vampire yang menyeramkan, yang sepertinya menjadi kostum dirinya saat menjalani sebuah sesi pemotretan video di London Selatan pada awal tahun ini.

“Saya telah bekerja keras di studio selama beberapa bulan terakhir ini dan saya tidak sabar menunggu anda untuk mendengar Bad Habits” ujar Ed pada sebuah sesi wawancara baru-baru ini.

Tidak hanya merilis lagu, Ed Sheeran juga akan langsung membawakan lagu barunya tersebut dalam sebuah pertunjukan live di acara TikTok UEFA dalam rangka menyemarakkan perhelatan sepak bola paling akbar se-Eropa yaitu EURO 2020.

Adapun single terbaru yang berjudul ‘Bad Habits’ ini merupakan karya lagu solo pertama Ed Sheeran setelah 4 tahun. Ia terakhir kali tampil solo dalam singlenya yang berjudul ‘Happier’ , yang juga merupakan salah satu lagu dari album solo terakhirnya yang rilis di tahun 2017 yaitu album berjudul ‘Divide’.

Sejak saat itu, penyanyi yang dijuluki oleh penggemarnya sebagai ‘Sheerios’ itu lebih banyak berkarya dalam bentuk kolaborasi dengan berbagai artis dan musisi ternama seperti Justin Bieber, Eminem, Cardi B, dan masih banyak lagi.

Menyadari hal tersebut, sebelum mengumumkan tanggal resmi perilisan lagu ‘Bad Habits’ , Ed Sheeran juga mengunggah sebuah konten yang menyiratkan kegembiraannya saat akan kembali merilis sebuah karya solo.

Melalui unggahan pada Kamis (10/6/2021) tersebut, tampak Ed Sheeran yang bergaya histeris sambil menuliskan caption yang sangat mewakili perasaannya tersebut.

“The moment you realise your first solo single in 4 years is coming out in a few week” tulisnya

Sudah siap untuk mendengarkan karya terbaru dari Ed Sheeran? Pasang jadwal kamu di tanggal 25 Juni 2021!

