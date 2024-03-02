Buka Konser Ed Sheeran, Calum Scott : Terima Kasih Jakarta!

Calum Scott sukses membuka konser Ed Sheeran yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS) lewat beberapa lagu populernya.

Salah satu lagu yang paling ditunggu-tunggu yakni lagu ‘You Are The Reason’. Lagu dengan lirik nan galau dan irama musik nan romantisnya itu sukses menghipnotis para penonton yang hadir.

Seluruh area stadium mendadak bak langit yang dipenuhi dengan bintang karena para penonton kompak menyalakan flash kamera gadget mereka sambil ikut bernyanyi dan menikmati alunan musik.

Menariknya, di sela-sela penampilannya, Calum mencoba menyapa para penonton dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga saat selesai tampil

“Terima kasih,” ujar Calum, disambut tepuk tangan penonton yang hadir.

Calum lantas melanjutkan penampilannya dengan membawakan beberapa lagu, mulai dari Heaven, Flaws, hingga Dancing On My Own.

Momen menarik kembali terjadi ketika Calum mencoba nge-prank penonton. Pasalnya, ia tiba-tiba saja sedikit menyanyikan lirik lagu Baby One More Time milik Britney Spears dengan gaya yang centil.