Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Buka Konser Ed Sheeran, Calum Scott : Terima Kasih Jakarta!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |20:22 WIB
Buka Konser Ed Sheeran, Calum Scott : Terima Kasih Jakarta!
Calum Scoot buka konser Ed Sheeran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calum Scott sukses membuka konser Ed Sheeran yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS) lewat beberapa lagu populernya.

Salah satu lagu yang paling ditunggu-tunggu yakni lagu ‘You Are The Reason’. Lagu dengan lirik nan galau dan irama musik nan romantisnya itu sukses menghipnotis para penonton yang hadir.

Buka Konser Ed Sheeran, Calum Scott : Terima Kasih Jakarta!

Seluruh area stadium mendadak bak langit yang dipenuhi dengan bintang karena para penonton kompak menyalakan flash kamera gadget mereka sambil ikut bernyanyi dan menikmati alunan musik.

Menariknya, di sela-sela penampilannya, Calum mencoba menyapa para penonton dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu juga saat selesai tampil

“Terima kasih,” ujar Calum, disambut tepuk tangan penonton yang hadir.

Calum lantas melanjutkan penampilannya dengan membawakan beberapa lagu, mulai dari Heaven, Flaws, hingga Dancing On My Own.

Momen menarik kembali terjadi ketika Calum mencoba nge-prank penonton. Pasalnya, ia tiba-tiba saja sedikit menyanyikan lirik lagu Baby One More Time milik Britney Spears dengan gaya yang centil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978210/ed-sheeran-gunakan-music-performer-visa-saat-konser-di-jis-LyflV2THG5.jpg
Ed Sheeran Gunakan Music Performer Visa saat Konser di JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978209/ed-sheeran-bawakan-castle-on-the-hill-penonton-bergemuruh-UXhj4angTc.jpeg
Ed Sheeran Bawakan Castle on the Hill, Penonton Bergemuruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978204/ed-sheeran-ajak-penonton-berdiri-saat-membawakan-lagu-the-a-team-MZoWDx6jz6.jpeg
Ed Sheeran Ajak Penonton Berdiri saat Membawakan Lagu The A Team
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978197/ed-sheeran-buka-konser-di-jakarta-senang-bisa-kembali-NeTXo3pMAt.jpeg
Ed Sheeran Buka Konser di Jakarta: Senang Bisa Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978128/promotor-ungkap-alasan-konser-ed-sheeran-pindah-ke-jis-rYcXe5gWwX.jpeg
Promotor Ungkap Alasan Konser Ed Sheeran Pindah ke JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/205/2978124/jelang-konser-ed-sheeran-jis-mulai-dipadati-penonton-obqZ9zfbUu.jpeg
Jelang Konser Ed Sheeran, JIS Mulai Dipadati Penonton
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement