SEOUL - Pada 21 Juni 2022, YG Entertainment merilis poster resmi BLACKPINK: The Movie. Di dalamnya terlihat patung malaikat yang disorot lampu panggung dan awan berwarna pink gelap yang mengitarinya.

Film feature perdana Jisoo cs itu akan memulai debutnya di 100 negara, pada 8 mendatang. Penayangan film tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan debut BLACKPINK yang ke-5 dalam '4+1 PROJECT'.

Film BLACKPINK: The Movie, menurut Allkpop, akan terbagi dalam beberapa segmen, seperti The Room of Memories, Beauty, Unreleased Special Interviews, serta rekaman tur In Your Area, pada 2018 dan The Show pada 2021.

Rencananya, BLACKPINK: The Movie juga bisa ditonton di beberapa bioskop yang mendukung teknologi 4DX.*

