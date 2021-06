SEOUL - BLACKPINK akan merilis film feature perdana mereka sebagai bagian dari proyek ‘4+1 PROJECT’. Hal itu diumumkan YG Entertainment selaku agensi yang menaungi grup tersebut, pada 16 Juni 2021.

Mengutip Allkpop, Rabu (16/6/2021), film BLACKPINK: The Movie akan memulai penayangannya di 200 negara, pada 8 Agustus 2021. Film itu terbagi dalam beberapa segmen: The Room of Memories, Beauty, dan Unreleased Special Interviews.

Khusus segmen yang disebut terakhir, akan menampilkan kisah dari tur In Your Area yang digelar BLACKPINK pada 2018 dan The Show pada 2021. Film ini juga tersedia dalam format 4DX di bioskop tertentu.

YG Entertainment mengumumkan ‘4+1 PROJECT’, pada 15 Juni 2021, sebagai bagian dari perayaan debut BLACKPINK yang ke-5.*

(SIS)