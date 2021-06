DRAMA komedi romantis Korea menjadi salah satu genre yang paling diminati banyak kalangan. Drama ini biasanya menyajikan cerita yang terasa nyata dan mampu mengundang tawa.

Namun tak sedikit juga yang mengambil cerita fantasi untuk pelengkap ceritanya. Kali ini MNC Portal Indonesia merangkum 3 drama komedi romantis terbaru, berikut ulasannya:

1. Monthly Magazine Home

Drama ini berkisah tentang seorang editor majalah bulanan 'House,' Na Young Won (Jung So Min) yang bermimpi memiliki rumah. Dia meyakini bahwa rumah merupakan tempat tinggal. Dia nantinya akan bertemu dengan seorang agen real estate Yu Ja Seong (Kim Ji Seok).

Berbeda dengan You Won dia menganggap rumah sebagai aset yang dijual dan hanya sebagai tempat tidur saja. Perbedaan pendapat di antara keduanya ini yang akan menarik. Bumbu-bumbu cinta juga akan mewarnai kisah keduanya.

Drama yang tayang perdana pada 16 Juni 2021 ini juga menampilkan Jung Gun Joo dan Kim Won Hae.

2. My Roommate is Gumiho

Drama ini menampilkan dua bintang muda Jang Ki Yong dan Lee Hye Ri. Kisahnya tentang seorang mahasiswa Lee Dam (Lee Hye Ri) yang tak sengaja bertemu dengan gumiho berusia 999 tahun Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong) dan memakan kelerengnya. Hal tersebut pun membuat dirinya terlibat sebuah kontrak perjanjian dengan sang gumiho.

Tingkah kocak Lee Dam dan sifat dingin Shin Woo Yeo akan membuat penonton gemas dengan mereka. Drama yang dirilis pertama kali pada 26 Mei 2021 ini juga menampilkan Kang Han Na, Kim Do Wan, dan Bae In Hyuk.

3. Mad for Each Other

Terakhir ada Mad for Each Other yang tak kalah menarik untuk disimak. Drama ini menceritakan kisa komedi romantis dua orang yang memiliki masa lalu yang menyakitkan.

Mereka adalah Noh Hwi Oh (Jung Woo) yang tidak bisa mengontrol emosi. Dia kemudian akan dipertemukan dengan Lee Min Kyung (Oh Yeon Seo) yang selalu mengalami delusi. Dia juga kerap membuat orang disekitarnya marah.