FILM Dokumenter BTS atau Bangtan Boys menjadi tontonan wajib akhir pekan ini. Berikut deretan rekomendasinya yang bisa Anda simak.

Tahukah Anda, grup besutan Bighit Entertainment ini telah beberapa kali mengukuhkan dirinya di kancah internasional.

Lagu RM cs, Dynamite bahkan masuk dalam nominasi Grammy tahun ini. Selain itu lagu terbaru mereka, Butter juga bertengger di posisi teratas Billboard 100 selama 3 minggu usai dirilis pada Mei silam.

Selain musik, BTS juga merambah kepopulerannya di dunia film. Ya, mereka memiliki beberapa film dokumenter yang sayang untuk dilewatkan para ARMY.

Apa saja? Berikut 4 film dokumenter BTS yang wajib ditonton seperti dirangkum MNC Portal Indonesia, Jumat (18/6/2021).

1. Burn The Stage

BTS: Burn the Stage merupakan serial dokumenter pertama BTS yang dirilis pada 2018. Serial ini berisi delapan episode mengikuti Wings Tour BTS pada 2017. Dalam serial ini para anggota bercerita tentang kehidupan pribadi dan kecintaannya pada musik.

Kemudian mereka memperpanjang seri dengan Burn the Stage: The Movie, di mana para penggemar diberi lebih banyak cuplikan dari Wings Tour mereka dan memasukkan wawancara baru dengan pada anggota dan aksi pembuka.

2. Love Your SelfRan

BTS World Tour: Love Yourself in Seoul adalah film yang menampilkan Love Yourself World Tour BTS pada 2018. Itu merupakan tur dunia ketiga Suga cs. Dokumenter ini mencakup cuplikan dari pertunjukan ditanggal mereka di Stadion Olimpiade Seoul yang berlangsung pada 25-26 Agustus 2018.

3. Bring The Soul

BTS kembali membuat film dan dokumenter series bertajuk Bring the Soul: The Movie & Bring the Soul: The Docu-Series pada 2019. Film dan series ini menceritakan penampilan merek saat tur di Eropa.

Kedua tayangan ini bukan hanya memperlihatkan saat mereka konser, namun juga berbagi pemikiran para anggota saat bepergian keliling dunia. Ini juga menampilkan wawancara eksklusif dari Paris, yang dilakukan setelah konser terakhir mereka dari tur.

4. Break The Silence

Seperti Burn the Stage & Bring the Soul, ada dua versi Break the Silence. BTS pertama kali merilis enam episode Break the Silence: The Docu-Series pada Mei 2020. Serial ini mengikuti satu tahun kehidupan anggota BTS selama tur Love Yourself mereka di Asia hingga tur Love Yourself: Speak Yourself.

Break the Silence: The Movie baru-baru ini dirilis pada akhir September 2020 setelah tertunda selama sebulan karena Covid-19. Film dokumenter ini mengikuti grup selama tur Love Yourself: Speak Yourself.