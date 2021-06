SEOUL - Aktris Encounter, Jeon So Nee berpotensi temani Park Hyung Sik bintangi drama Youth, Climb the Barrier. Hal itu dikonfirmasi agensi sang aktris dalam keterangan resminya, pada 14 Juni 2021.

“Jeon So Nee mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Saat ini, kami masih mempertimbangkan detail tawaran tersebut,” ujar Management SOOP seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (14/6/2021).

Drama Youth, Climb the Barrier yang sebelumnya berjudul The Golden Hairpin berkisah tentang seorang pangeran yang mendapat kutukan misterius dan seorang perempuan yang dituduh membunuh keluarganya.

Kedua karakter ini terlibat asmara setelah mereka berusaha menyelamatkan satu sama lain. Park Hyung Sik dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi Pangeran Lee Hwan.

Sementara Jeon So Nee, ditawari untuk menghidupkan peran Min Jae Yi, seorang perempuan pendiam dan lembut. Dia dijodohkan keluarganya dengan anak laki-laki keluarga konselor dan berusaha keras menjadi ibu dan istri yang baik.

Namun kedua orangtua dan kakak laki-laki Min Jae Yi dibunuh 4 hari sebelum dia menikah. Skenario drama ini ditulis oleh Jung Hyun Jung yang pernah menggarap drama seri I Need Romance dan Five Enough.

Sedangkan kursi sutradara diserahkan kepada sutradara 100 Days My Prince, Lee Jong Jae. Saat ini, drama Youth, Climb the Barrier tengah dalam tahap diskusi untuk tayang di tvN, pada semester II-2021.*

