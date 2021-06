JAKARTA - Aktris Jessica Mila akhirnya buka suara soal hubungan asmaranya dengan Yakup Hasibuan. Kepada awak media, dia mengonfirmasi, tengah menjalin hubungan asmara dengan pria lulusan New York University School of Law tersebut.

“Iya, memang benaran dekat kok. Bahkan enggak ada hubungannya dengan pekerjaan sama sekali,” ujarnya seperti dikutip dari KH Infotainment, Minggu (13/6/2021).

Mila -demikian ia akrab disapa- mengaku, hubungannya dengan putra pengacara Otto Hasibuan itu belum lama terjalin. Namun, dia enggan membahas lebih jauh terkait hubungannya dengan Yakup. “Belum lama pacarannya. Sudah kali ya pertanyaannya,” tuturnya sambil menghindar.

Jessica Mila pertama kali mengumumkan hubungannya dengan Yakup Hasibuan lewat Instagram, pada 12 Mei 2021. Kala itu, dia membagikan beberapa foto yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Yakup Hasibuan.

“Days come and go but golden memories stay (hari berlalu, namun kenangan tetap tinggal),” ujarnya kala itu sebagai pelengkap foto.

Unggahan Jessica Mila tersebut kemudian ramai dikomentari rekan sesama artis, termasuk pesinetron Asmirandah. "Yang ini nih? Kakak siap kosongin tanggal," kata ibu satu anak tersebut di kolom komentar. Dia terlihat membalas komentar Asmirandah tersebut dan mengaku, belum ada rencana untuk menikah dalam waktu dekat. "Belum Kak," ujar Jessica Mila sambil tertawa.*