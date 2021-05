JAKARTA - Setelah putus dari Mischa Chandrawinata, aktris Jessica Mila mulai berani mengunggah foto berdua dengan kekasih barunya, Yakup Hasibuan. Pada 12 Mei silam, dia mengunggah foto berdua dengan lulusan magister hukum New York University School of Law itu untuk pertama kali.

Dalam foto tersebut, sang aktris tampil vintage dalam balutan off shoulder pencil dress berwarna hitam yang dipadukannya dengan aksen scraf polkadot. Dia menata rambutnya dengan gaya rambut soft bob dan melengkapi penampilannya dengan tas genggam.

Sementara Yakup memakai kemeja putih dengan detail suspender, celana cokelat tua, topi, dan tongkat. Mereka berpose mesra dengan caption berbunyi, "Days come and go but golden memories stay (hari berlalu, namun kenangan tetap tinggal)."

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh rekan sesama artis dan warganet. Pesinetron Asmirandah misalnya menuliskan, "Yang ini nih. Kakak siap kosongin tanggal," tuturnya. Terkait komentar Asmirandah tersebut, Jessica Mila mengatakan, "Hahahaha, belum Kak."

Boy William juga tampak menggoda Jessica Mila di kolom komentar dengan menuliskan, "Asek." Sementara presenter Agustin Ramli mengatakan, "Love in the air." Kepada awak media, Jessica Mila mengungkapkan kedekatan dengan putra pengacara Otto Hasibuan tersebut sejak Januari 2019. Kala itu dia mengaku, tengah dekat dengan pria yang tidak berasal dari dunia selebriti. "Kalau yang lagi dekat sih ada saja ya. Dia bukan artis. Aku lagi enggak mau sama laki-laki dari dunia entertainment," ungkap Jessica Mila kala itu.*