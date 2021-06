JAKARTA - Sherina Munaf sedang berbahagia. Tepat pada tanggal 11 Juni 2021, pemain film ‘Petualangan Sherina’ ini bertambah usianya menjadi 31 tahun.

Memperingati momen spesial ini, Sherina mengunggah foto selfie-nya di media sosial Instagram. Di foto tersebut, istri aktor Baskara Mahendra terlihat cantik natural dalam balutan busana floral warna abu-abu.

Kecantikan Sherina semakin terpancar dengan wajahnya yang terlihat flawless menggunakan riasan tipis, dan terkena sinar matahari pagi.

Baca Juga:

Raffi Ahmad Berkerumun Tanpa Masker, Netizen: Gambaran Masyarakat Setelah Divaksin

Sherina Munaf Kecam Aksi Sadis Perburuan Kucing di Medan

“31. Thanks for all the birthday wishes,” kata pemilik nama lengkap Sinna Sherina Munaf seperti dikutip dari keterangan fotonya, Jumat (11/6/2021).

Unggahan tersebut sontak mendapatkan ragam komentar netizen. Tak hanya ucapan selamat, tetapi juga pujian kepada penampilan putri pasangan Triawan Munaf dan Luki Ariani tersebut yang masih tampak awet muda.

“31 rasa 21,” kata netizen di kolom komentar.

“Selamat ulang tahun idola dari kecil,” tulis yang lainnya.

“Makin wow yah Mbak,” puji netizen.

“31? You’re forever young. Happy birthday Sherina,” komentar yang lainnya.

“Cantiknya to the bone,” puji yang lain.

“Ya ampyun awet muda banget,” tulis netizen.

“Mbak, kita seumuran lho! Tapi kok beda jauh. Terlalu terlalu glow up kamu tuh. Selamat ulang tahun Sherina. Segala doa terbaik buat kamu,” komentar netizen.

(aln)