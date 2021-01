JAKARTA - Sherina Munaf turut berkomentar atas tindakan Raffi Ahmad usai mendapatkan vaksin Covid-19 pada Rabu, 13 Januari 2021 kemarin. Istri dari Baskara Mahendra ini tampaknya protes dengan tingkah laku semena-mena ayah dari Rafathar tersebut, yang justru membagikan potret dirinya berkerumun tanpa menggunakan masker.

Melalui akun Twitter dan Instagramnya, Sherina tampak melayangkan protesnya terhadap sosok Raffi Ahmad yang secara langsung dipilih oleh Presiden karena dianggap bisa membuat masyarakat percaya dan mau untuk divaksin. Sayangnya, sikap Raffi Ahmad yang datang ke sebuah acara, berkerumun, dan tidak menggunakan masker, dianggap menjadi sebuah hal dapat berakibat buruk ke depannya.

"Halo Raffi Ahmad, setelah divaksin bukan berarti keluyuran rame2 dong. Anda dipilih jatah awal-awal vaksin karena followers banyak," tulis Sherina pada akun Twitternya.

"Dengan alasan yang sama, tolong berikutnya konsisten beri contoh yang baik. Please you can do better than this. Your followers are counting on you," sambungnya.

Unggahan Sherina sontak dikomentari para pengguna akun Twitter. Mereka bahkan meyakini bahwa sikap Raffi Ahmad usai divaksin, merupakan gambaran masyarakat Indonesia ke depan, usai disuntikkan vaksin sinovac ke dalam tubuh mereka.

"Pada kebanyakan nonton film zombie sih. Vaksin baru suntik sekali langsung dikira immune," tulis @misterleonardi.

"bukannya gamau positive thinking, tapi udah kebaca kok abis pada vaksin nanti malah orang makin seenaknya keluyuran, bahkan bisa aja sampe gamau pake masker lagi:)," tulis @aislyine.

"Ya mungkin ini gambarannya masyarakat besok kalo habis divaksin :) Habis vaksin auto bebas kongkow nggerombol lagi," tulis @akuojhan.

