JAKARTA - Vision+ bekerja sama dengan Urban Sneakers Society (USS) menghadirkan The Waves. Kini, series dokumenter tentang perjalanan fahsion sub-kultur di Indonesia itu sudah sampai di episode 3.

Di episode berjudul The Denim Head Wave, Panca Hidayat, Respati Hafidz, Bhisma Diandra, Randi Pratama, dan Audrio Susanto menjadi narasumber utama. Mereka membahas tentang Darahkubiru, forum penting dalam sejarah fashion Indonesia karena menjadi melting point untuk para penggemar denim di Tanah Air.

“Denim adalah bahan paling universal yang pernah diciptakan oleh manusia," kata Direz, Co-Founder Darahkubiru.

Sementara Panca Hidayat yang juga Co-Founder Darahkubiru menyahut, "Denim itu one of the greatest inventions in fashion industry."

Baca Juga:

- Original Series 'The Waves' Mulai Tayang Hari Ini di Vision+

- Drakor Fenomenal & Docuseries Perjalanan Fashion Indonesia Ada di Vision+ Bulan Juni

Hadir dalam 6 episode, The Waves akan mengupas tuntas beberapa gelombang fashion di Indonesia. Dimulai dari The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, dan Local Pride Second Wave.

Penasaran dengan awal perkembangan tren denim di Indonesia sehingga menjadi lebih dari pakaian yang dipakai sehari-hari? Saksikan The Waves Episode 3: The Denim Head Wave eksklusif di Vision+!

(LID)