JAKARTA - Penyanyi Reza Artamevia telah genap berusia 46 tahun pada Sabtu, 29 Mei 2021. Akan tetapi, kasus narkoba yang menimpanya beberapa waktu lalu, membuat ibu dua anak ini terpaksa merayakan hari pertambahan usianya di balik jeruji besi.

Kendati demikian, Aaliyah Massaid selaku anak dari Reza tampak tetap mengingat ulang tahun sang ibunda. Melalui unggahannya di akun Instagram, kekasih dari Sultan Sapta ini terlihat mengucapkan selamat ulang tahun untuk wanita yang telah melahirkan dirinya, disertai kalimat cinta.

"Selamat ulang tahun Ibuku sayang. I love you so so so much," tulis Aaliyah Massaid pada keterangan foto.

Dalam unggahannya, Aaliyah terlihat memajang foto dirinya semasa kecil saat tengah berada di pangkuan ibundanya. Sambil tersenyum menghadap kamera, Aaliyah terlihat menggemaskan dengan rambut keriting dan pipi yang gemuk.

Bersamaan dengan unggahan tersebut, ucapan selamat juga turut dilontarkan oleh para netizen. Doa serta harapan untuk pelantun Satu Yang Tak Bisa Lepas itu juga ikut dipanjatkan para penggemarnya.

"Barakallah Fii Umrik Tante Reza semoga panjang umur sehat selalu semoga dengan bertambahnya usia menjadi Barokah terutama untuk keluarga tercinta aamiin. Sukses dunia dan akhirat aamiin ya Allah ya robbal alaamiin," Tulis rizka.darmawati.351.

