JAKARTA - Acha Septriasa mengumumkan kondisi terbaru sang sahabat, Gesata Stella. Aktris Kisah 3 Titik itu kini sedang terbaring lemah di rumah sakit.

"Sahabat kami tercinta Gesata Stella, saat ini sedang berada di Ruang Isolasi IGD RS Mitra Keluarga Gading Serpong dan membutuhkan bantuan teman-teman sekalian," tulis Acha, dikutip pada Selasa (25/5/2021).

Menurut Acha, kondisi kesehatan Gesa semakin menurun sejak beberapa bulan lalu hingga sempat sulit makan, bernapas, mendengar, berbicara, bahkan kesulitan mengenali teman dan keluarganya sendiri.

Karena kondisi itulah, pihak keluarga membawa Gesa ke rumah sakit. Belum diketahui apa penyakit yang diderita sang aktris, tetapi, dia selama ini memang memiliki masalah riwayat kesehatan.

"Gesa memang sempat di-diagnosa GERD, Autoimune, dan Hipertiroid, yang belum sempat tertangani dengan baik karena satu dan lain hal," tulisnya lagi.

Acha pun tak tinggal diam. Dia tergerak menggalang dana untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan kesehatan Gesa selanjutnya.

"Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, bisa ke rek BCA No. 6871225726 an Laura Maharani. Saat ini temen kita Laura Maharani (Elem) posisi di RS Mitra Keluarga Gading Serpong," tulis aktris Love is Cinta itu.

