JAKARTA - Bintang film Acha Septriasa membagikan kabar bahagia terkait pencapaiannya di dunia akting. Meski telah memilih tinggal di Australia pasca menikah dengan Vicky Kharisma, ibu satu anak ini rupanya tetap mampu menunjukkan bahwa dirinya berprestasi di luar negeri.

Baru-baru ini melalui akun Instagramnya bintang film Heart itu mengunggah foto dirinya saat hadir di kelas akting untuk pertama kalinya. Tanpa berharap apapun, Acha tampak percaya diri mengikuti kelas akting di Sydney.

"Today marks my first day attending very first acting class here in Sydney, i stumbled into this audition without any expectation," tulis Acha pada keterangan fotonya.

Meski tanpa ekspektasi tinggi, rupanya Acha berhasil mendapatkan beasiswa sekolah akting di sana. Bersyukur dengan hal itu, pelantun Sampai Menutup Mata tersebut mencoba untuk memulai semuanya dari nol.

"I am so grateful ended up getting a scholarship .. and here i am now.. starts from 0 all over again...," lanjutnya.

Unggahan tersebut sontak membuat orang-orang disekitarnya termasuk penggemarnya bangga dengan pencapaian tersebut. Mereka bahkan berharap agar Acha kelak bisa go internasional.

"Congratulations... Semoga dimudahkan dan terus menjadi kebanggaan Indonesia," tulis penulis Asma Nadia.

"Good luck acha... semangat terus...," tulis paman.iyal.

"Semangat Acha sukses Makin keren film filmnya nanti go International," tulis frans_hambali.

