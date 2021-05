JAKARTA - Aksi Youtuber Mbah Minto memang sangat menggemaskan dan ditunggu penontonnya. Belum lama ini, aksi Mbah Minto saat mengendarai mobil menjadi perbincangan netizen.

Dalam video itu, Mbah Minto terlihat mengendarai mobil berwarna merah untuk memanen padi. Mbah Minto menyetir dan membelokkan kendaraanya dengan lihainya. Alhasil, aksi Mbah Minto membuat netizen bingung. Apakah Mbah Minto memang jago kendarai mobil atau tidak?

Sayangnya, aksi Mbah Minto di video berjudul "Simbah Kece Ini Ngarit Padi Pakai Mobil Keren" itu tidak ditampikan video di balik layarnya. Padahal, Ucup selaku pemegang akun YouTube Ucup Klaten biasanya membongkar pembuatan di balik layarnya.

"Aku tu penasaran.. Mbah minto kok bisa nyetir yaa... Kocak bgt sumpah. Tolong dong di up behind the scene nya," tulis akun @lucis.z.a.

"Jik penasaran..proses syuting pie..kok mbah minto isoh terlihat nyetir mobil tenan," kata @idhadaniati.

"Mas ucup sekali2 kasih behind the scene ngunu po'o penasaran proses mbah minto nyetir mobil," kata @kifah_almakki.

(kem)