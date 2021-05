JAKARTA - Sambil menunggu buka puasa, ada acara baru yang seru nih untuk ditonton. Program baru bernama “Lesehan” ini akan menghiburmu dengan topik-topik yang seru untuk dibahas.

Acara yang dipandu oleh Robby Purba dan Amy Nawari ini akan tayang selama bulan suci Ramadhan. Kali ini bintang tamu yang diundang adalah aktor Aldi Taher.

Ketika sudah waktunya buka puasa, host dan bintang tamu akan menemani kamu makan bersama. Kemudian sambil menunggu saat Isya dan Tarawih, mereka akan bermain games supaya suasana bulan puasa dapat menjadi lebih hangat.

Aldi Taher yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan warganet memang seru dan menghibur saat mengobrol bersama. Aldi dekan tingkahnya yang unik ini pernah menantang Deddy Corbuzier bertanding tinju, ia pun sering terlihat menge-tag selebriti Indonesia di media sosial.

Di acara ini, Aldi Taher datang membawa mie ayam untuk buka puasa yang ia beri nama “Mie Ayam Dewi Persik Aldi Taher Saipul Jamil”. Para host pun penasaran kenapa Aldi kerap menggunakan nama orang lain dalam konten-kontennya.

“Kenapa artis-artis harus di-tag mulu sih Bang Aldi?” tanya Robby.

“Siapa suruh mereka main sosmed,” jawab Aldi.

Karena host bingung dengan jawaban tersebut, Aldi pun mengubah nama mie tersebut menjadi “Mie Ayam Nissa Sabyan”. Sambil ngobrol bersama, tiba-tiba Aldi pun menyanyikan lagu untuk Robby dengan lirik yang lucu menggunakan gitarnya.

“Robby Purba... I love you so much. Robby Purba... Insya Allah nikahin Pevita Pearce” lirik dari lagu Aldi.

Para host tertawa mendengar lagu unik tersebut sambil mengaminkan doa tersebut. Yuk saksikan program “Lesehan” selengkapnya di Facebook Page StarHits!

(aln)