JAKARTA - Kepergian Raditya Oloan untuk selamanya, mendatangkan duka mendalam bagi keluarga dan kolega yang mengenalnya. Duka itu pula yang diungkapkan Regina Ivanova.

“Kakak, terima kasih sudah menjadi inspirasi untuk kami semua ya. Rest in love, kak. You’ll be missed!! (Kau akan dirindukan),” katanya dalam unggahan di Instagram, pada 7 Mei 2021.

Regina juga berharap, Joanna Alexandra dan keempat anaknya bisa tetap kuat menerima kenyataan tersebut. “Tuhan Yesus beri kekuatan dan penghiburan untuk kalian semua ya, amen.”

Pada Jumat (7/5/2021) malam, jebolan ajang Indonesian Idol ini juga memperlihatkan suasana di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Selatan. Ruang itu dipenuhi pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhirnya untuk sang pendeta.

“You really are an inspiration and loved by many, kak. Rest in love. (Kau menginspirasi dan dicintai banyak orang, kak. Beristirahatlah dalam cinta),” kata Regina dalam keterangan videonya.

Unggahan Regina tersebut dipenuhi ucapan belasungkawa untuk Raditya Oloan. Salah satunya datang dari aktris dan penyanyi Ayu Shita yang mengatakan, “Ya Allah, Joanna Alexandra turut berduka cita sedalam-dalamnya.” Dalam komentarnya, personel Bukan Bintang Biasa itu menambahkan, “Ikut sedih. Senang melihat kalian berdua dari dulu, manis sekali. Yang sabar ya Joanna dan anak-anak. Yang kuat.” Raditya Oloan meninggal dunia di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, pada 6 Mei 2021. Jenazahnya masih disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto dan akan dimakamkan esok hari, 9 Mei 2021.* Baca juga: Lama Dirahasiakan, Tasya Kamila Ungkap Suami Idap Kanker Stadium 2