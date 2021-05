JAKARTA - Salah satu video milik Raditya Oloan viral di TikTok, pada 7 Mei 2021. Video berjudul 'Perempuan Itu favor (penolong) dari Tuhan' telah ditonton lebih dari 1,8 juta kali dan disukai 135.000 akun TikTok

Dalam video itu, Raditya tampak tidur tengkurap, sementara Joanna Alexandra sang istri duduk di tepian tempat tidur sambil memangku kakinya. Joanna membersihkan telapak kaki Raditya, membalurnya dengan minyak, dan memijatnya pelan.

"(Perempuan) cantik itu bonus. Tapi punya hati bersih itu harus. Istri adalah seorang penolong. Jadilah perempuan yang benar yang datang dari Tuhan bukan sekadar cari yang benar," katanya dalam video tersebut.

Raditya Oloan menambahkan, "A great marriage is not about finding the right one but becoming the right one (Pernikahan yang hebat bukan tentang menemukan orang yang tepat tapi menjadi orang yang tepat)."

Video berdurasi 32 detik itu kemudian ramai dikomentari warganet. Akun @inidia misalnya mengatakan, "Sebanyak itu artis yang kehilangan suami, gue hanya bisa menangis pas berita Joana dan BCL. Karena mereka terlihat benar-benar tulus."

Baca juga: Profil Raditya Oloan, Mantan Pecandu Narkoba hingga Jadi Pendeta

Sementara akun @Fitri Aningsih berkomentar, "Istrinya kuat banget ya Allah. Sabarnya luar biasa." Akun @sweetglaze22 mengungkapkan, "Rest in Love Pastor, Bapa di surga menunggu untuk memeluk dan berbincang denganmu. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan untuk kak Joana dan keluarga." Pendeta Raditya Oloan meninggal dunia di RSUP Persahabatan, pada 6 Mei 2021, pukul 18.13 WIB. Jenazahnya disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RS Gatot Soebroto, Jakarta Selatan dan akan dimakamkan pada 9 Mei 2021.* Baca juga: Aurel Hermansyah Hamil Anak Pertama, Ashanty Menangis Bahagia