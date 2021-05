JAKARTA - Aktris Zaskia Sungkar menuturkan pengalamannya mencuci baju yang sampai membuat sang suami kelabakan. Pasalnya, telapak dan jari tangan sang aktris tampak dipenuhi ruam merah.

Pengalaman itu, kemudian diunggah sang aktris lewat akun Instagram pribadinya, pada 3 Mei 2021. “Ini yang bikin Irwan panik,” katanya sambil memperlihatkan kondisi tangannya ke arah kamera dengan wajah sedih.

Kakak kandung Shireen Sungkar itu mengaku bingung, kenapa tangannya bisa menjadi panas dan memerah setelah mencuci. "Bingung banget, ada yang tahu enggak ini kenapa?" ungkapnya.

Unggahan Zaskia Sungkar tersebut kemudian menuai ribuan komentar warganet. Beberapa berpendapat, kondisi tersebut dipicu karena kulit ibu satu anak itu tidak cocok dengan deterjen yang dia gunakan.

“Nggak cocok deterjen mungkin,” kata seorang pengguna Instagram di kolom komentar. “Itu alergi sabun cuci kayaknya,” komentar lainnya.

“Deterjennya kak, aku juga pernah seperti itu. Perihnya minta ampun,” tulis seorang warganet. “Aku juga sama begitu, setelah melahirkan anak pertama jadi mengidap dermatitis atopic,” ungkap warganet lainnya.

Selain netizen, para selebriti juga turut mengomentari unggahan sang aktris. “Cepet sembuh Kia! Waduh, parah juga cuma perkara nyuci baju,” komentar Nagita Slavina. “Wah, get well soon tangannya Kia,” kata Alice Norin.*

