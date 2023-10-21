Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan Pamer dapat Royalti dari Ari Lasso

JAKARTA - Grup band Dewa 19 melalui akun Instagramnya baru-baru ini membagikan sebuah foto kebersamaan Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan. Dalam unggahannya, Dhani dan Andra terlihat berpose di dalam mobil sambil memegang sebuah amplop coklat yang cukup tebal.

Mengikuti unggahannya, muncul keterangan foto yang mengatakan bahwa musisi pentolan Dewa 19 itu baru saja mendapatkan royalti dari mantan rekan sebandnya, yakni Ari Lasso. Senyum semringah bahkan terlihat di wajah Dhani dan Andra lantaran mendapatkan amplop coklat tebal tersebut.

"Royalti Live Perform dari @ari_lasso," bunyi keterangan pada foto.

Mengetahui bahwa namanya disebut, Ari Lasso pun langsung ikut mengomentari potret Dhani dan Andra. Bahkan, pelantun Rahasia Perempuan ini tampak menyisipkan emoji tertawa dalam tulisannya, seolah sadar akan sesuatu.

"Mulaiiiii," komentar Ari Lasso seraya disisipi emoji tertawa.

Postingan di akun Dewa 19 Official tersebut sontak menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan tak sedikit yang menyinggung soal royalti yang diberikan Once Mekel pada Dewa 19 lantaran pernah membawakan lagu milik band legendaris tersebut.