HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ikut Berpartisipasi, Zaskia Sungkar Full Senyum Jajal Race Jakarta Marathon 2023

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |14:19 WIB
Ikut Berpartisipasi, Zaskia Sungkar Full Senyum Jajal Race Jakarta Marathon 2023
Zaskia Sungkar ikut Jakarta Marathon 2023 (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Zaskia Sungkar menjadi salah satu menjadi salah satu artis yang turut berpartisipasi dalam Jakarta Marathon 2023 dalam kategori Half Marathon.

Dari pantauan di lokasi, Zaskia Sungkar nampak begitu semangat menjajal race Jakarta Marathon 2023. Diperkirakan mencapai 21,1 km (17 tahun ke atas), dengan rute hingga arah menuju Semanggi, Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Lengkap dengan nomor urutnya B 1209, ia pun lari santai sambil tertawa dengan salah seorang disampingnya.

Sayangnya, istri Teuku Wisnu ini enggan memberikan komentar dan langsung memilih berlari, tanpa memberikan statement apapun. Dan langsung menghampiri sekumpulan massa meninggalkan tengah berlari di depannya.

Sebelumnya, Jakarta Marathon 2023 telah dibuka pada Minggu (22/10/2023) sekitar Pukul 04.00 WIB, dengan kategori meliputi maraton 42,2 km (18 tahun ke atas), half marathon 21,1 km (17 tahun ke atas), 10K (13 tahun ke atas), 5K (11 tahun ke atas), dan marathon yang terbagi menjadi 100 meter (4-5 tahun), 200 meter (6-8 tahun), dan 400 meter (9-10 tahun).

Dalam perlombaan ini, Communication Director Jakarta Marathon 2023, Adystra Bimo Herayanto di Jakarta, Minggu (22/10/2023) mengatakan, pihak panitia menyiapkan total hadiah mencapai Rp.1,5 miliar.

"Untuk akumulasi hadiah hari ini sekitar Rp1,5 miliar,”ujar Adystra Bimo Herayanto di Jakarta, Minggu (22/10/2023)

Lebih lanjut, Adystra Dia menyebutkan kakau lomba lari, diselenggarakan untuk menumbuhkan sekaligus menyadarkan masyarakat Indonesia tentang gaya hidup sehat. Ditambah lagi si sbagaimana menjaga lingkungan sekitar.

"Untuk rekor kami masih menunggu sertifikasi dari penyelenggara, tapi kami akan memberi tahu ke publik dalam beberapa waktu ke depan,"tutur Adystra.

 BACA JUGA:

