HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ukkasya Mulai Suka Meniru, Zaskia Sungkar dan Irwansyah Lebih Hati-hati Saat Berbicara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |23:50 WIB
Ukkasya Mulai Suka Meniru, Zaskia Sungkar dan Irwansyah Lebih Hati-hati Saat Berbicara
Zaskia Sungkar hati-hati berbicara di depan Ukkasya (Foto: Instagram/zaskiasungkar)
A
A
A

JAKARTA - Putra semata wayang Zaskia Sungkar, Ukkasya Muhammad Syahki saat ini sudah berusia 2,5 tahun. Di usia tersebut, istri Irwansyah ini mengatakan bahwa putranya memiliki perkembangan yang cukup pesat.

Mengetahui bahwa Ukkasya kini tengah berkembang pesat, kakak Shireen Sungkar ini mencoba untuk selalu menghargai waktu kebersamaannya dengan sang putra. Termasuk untuk selalu memberikan contoh yang benar untuk anak semata wayangnya itu. 

"Sekarang ini kayak waktu yang paling mahal, kalau menurut aku kita sebagai orangtua bener-bener fokus mencontohkan," kata Zaskia Sungkar di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Bukan tanpa sebab, pasalnya Ukkasnya kini sudah pandai meniru apapun yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Hal itu membuat Zaskia dan Irwansyah tentunya harus selalu memperhatikan apa yang mereka bicarakan di depan sang putra.

"Jadi gini, aku kerasa banget kayak tadi Irwan bilang apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu dia benar-benar copy paste," terang Zaskia Sungkar.

Zaskia Sungkar dan Ukkasya

Tak hanya itu, Ukkasya juga mulai banyak ingin tahu dan kritis terhadap apapun yang dibicarakan oleh kedua orangtuanya

