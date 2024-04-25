Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kunjungi Dokter Kandungan, Zaskia Sungkar Diduga Hamil Anak Kedua

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |12:35 WIB
Kunjungi Dokter Kandungan, Zaskia Sungkar Diduga Hamil Anak Kedua
Zaskia Sungkar diduga hamil anak kedua (Foto: Instagram/zaskiasungkar15)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Sungkar diduga tengah mengandung calon anak kedua. Dugaan itu muncul usai istri Irwansyah ini mengunggah foto kunjungannya ke dokter kandungan bersama suami dan anak sulungnya, Ukkasya.

Melalui akun Instagramnya, kakak kandung Shireen Sungkar ini tampak mengingat momen bersejarah dirinya di ruangan milik sang dokter. Sebab, ia harus melalui cukup banyak cobaan sebelum akhirnya dikaruniai anak pertama di usia pernikahan 9 tahun.

"Ruangan bersejarah hhe saksi perjuangan ada tawa ada tangisan masyaAllah, Barakallahufiik dokter @reinorambey @morulaivf_jakarta,"

Sementara itu, dugaan bahwa saat ini Zaskia tengah hamil pun semakin diperkuat dengan komentar dari ibundanya di kolom komentar.

Zaskia Sungkar

Zaskia Sungkar diduga hamil anak kedua (Foto: Instagram/zaskiasungkar15)


"Bismillah yah," timpal Fanny Bauty.Sontak saja, netizen pun ramai berdoa agar tahun ini Ukkasya bisa memiliki adik. Bahkan tak sedikit yang berharap jika Ukkasya bisa memiliki adik perempuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178693/zaskia_sungkar-CQza_large.jpg
Zaskia Sungkar Unggah Perkembangan Sang Janin: Sudah Segede Nanas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168311/zaskia_sungkar-vQA3_large.jpg
Hamil Anak Kedua, Zaskia Sungkar Nangis Dengar Detak Jantung Sang Bayi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/33/2906027/ikut-berpartisipasi-zaskia-sungkar-full-senyum-jajal-race-jakarta-marathon-2023-hOnSTYhbSM.jpg
Ikut Berpartisipasi, Zaskia Sungkar Full Senyum Jajal Race Jakarta Marathon 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/33/2905747/ukkasya-mulai-suka-meniru-zaskia-sungkar-dan-irwansyah-lebih-hati-hati-saat-berbicara-xraiOTXuWG.jpg
Ukkasya Mulai Suka Meniru, Zaskia Sungkar dan Irwansyah Lebih Hati-hati Saat Berbicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/33/2905730/ahmad-dhani-dan-andra-ramadhan-pamer-dapat-royalti-dari-ari-lasso-gCncWYheTl.jpg
Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan Pamer dapat Royalti dari Ari Lasso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902587/siap-tambah-momongan-lewat-ivf-zaskia-sungkar-sudah-ngobrol-sama-suami-5DHBfvbbYb.jpg
Siap Tambah Momongan Lewat IVF, Zaskia Sungkar: Sudah Ngobrol Sama Suami
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement