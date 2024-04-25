Kunjungi Dokter Kandungan, Zaskia Sungkar Diduga Hamil Anak Kedua

JAKARTA - Zaskia Sungkar diduga tengah mengandung calon anak kedua. Dugaan itu muncul usai istri Irwansyah ini mengunggah foto kunjungannya ke dokter kandungan bersama suami dan anak sulungnya, Ukkasya.

Melalui akun Instagramnya, kakak kandung Shireen Sungkar ini tampak mengingat momen bersejarah dirinya di ruangan milik sang dokter. Sebab, ia harus melalui cukup banyak cobaan sebelum akhirnya dikaruniai anak pertama di usia pernikahan 9 tahun.

"Ruangan bersejarah hhe saksi perjuangan ada tawa ada tangisan masyaAllah, Barakallahufiik dokter @reinorambey @morulaivf_jakarta,"

Sementara itu, dugaan bahwa saat ini Zaskia tengah hamil pun semakin diperkuat dengan komentar dari ibundanya di kolom komentar.

Zaskia Sungkar diduga hamil anak kedua (Foto: Instagram/zaskiasungkar15)





"Bismillah yah," timpal Fanny Bauty.Sontak saja, netizen pun ramai berdoa agar tahun ini Ukkasya bisa memiliki adik. Bahkan tak sedikit yang berharap jika Ukkasya bisa memiliki adik perempuan.