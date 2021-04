JAKARTA - Rimar Callista akhirnya keluar sebagai juara Indonesian Idol Special Season setelah berjuang sengit dengan Mark Natama di babak result show.

Di babak Grand Final Result atau ‘Result & Reunion Indonesian Idol Special Season’, dia berhasil mengalahkan Mark Natama.

Kemenangan Rimar sendiri memang tidak mengejutkan. Pasalnya, dia memiliki teknik menyanyi yang mumpuni dan selalu membawakan setiap lagu dengan apik. Meski beberapa kali, Rimar menempati posisi bottom two atau terbawah.

Penampilan Rimar juga seringkali mendapatkan standing ovation dari para juri Indonesia Idol, seperti Maia Estianty, Judika, Anang Hermansyah, Ari Lasso, dan Rossa. Dan, babak Result & Reunion memutuskan jika Rimar Callista lah sang juara.

"Yang menjadi juara di Indonesian Idol Special Season, the winner is, congratulation the winner di Indonesian Idol Special Season is Rimar!” kata host Indonesian Idol Boy William di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (27/4/2020).

Rimar menjadi peserta yang berhasil memenangkan ajang bergengsi Indonesian Idol. Sementara Mark Natama menjadi Runner-Up Indonesian Idol Special Season.

Rimar sendiri merupakan salah satu finalis yang berhasil menembus grand final Indonesian Idol Special Season, bersama Mark Natama dan Anggi Marito.

Perempuan bernama lengkap Rimar Callista ini lahir di Jakarta pada 18 Januari 1997. Dia adalah putri dari pasangan Muhammad Arfan dan Sarwindah Lestari.

Diketahui dari profil LinkedIn, Rimar berkuliah di Universitas Trisakti angkatan 2015. Dia mengambil jurusan Petroleum Engineering atau Teknik Perminyakan.

Menariknya, perempuan 24 tahun ini sebenarnya bukan orang baru di kompetisi bernyanyi. Sebelumnya, dia pernah mengikuti ajang pencarian bakat serupa yaitu The Voice Indonesia pada tahun 2016. Sebelum memasuki ajang Indonesian Idol Special Season, Rimar juga telah memiliki karya di Industri musik. Sejauh ini, dia telah mempunyai dua single, yaitu Cinta dan Pesona (2017) dan Perantara (2019). Memenangkan ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season, Rimar kembali memiliki single kemenangan yaitu ‘Waktu dan Perhatian’ ciptaan Andmesh Kamaleng. Selamat untuk Rimar Callista!