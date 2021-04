JAKARTA - Piala Oscar 2021 akhirnya digelar pada Senin (26/4/2021) pukul 07.00 WIB di Union Station, Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelumnya, Oscar menunda gelaran penghargaan ini dari Februari 2021.

Acara berlangsung selama tiga jam dan menampilkan beberapa pembawa acara ternama seperti Angela Basett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, dan Regina King.

Ada juga Marlee Martin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renee Zellweger, dan Zendaya.

Ada 23 nominasi yang dibacakan dalam Piala Oscar 2021. Yuh-Jung Youn sukses memenangkan kategori Actrees In Supporting Role dan mencatatkan sejarah sebagai artis pertama Korea yang memenangkan Oscar.

Kemudian, film Nomaland menjadi film terbaik Oscar 2021, mengalahkan nominator lainnya, The Father, Judas and the Black, Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Sound Metal, dan The Trial of the Chicago 7.

Berikut ini daftar lengkap pemenang Piala Oscar 2021:

1. ACTRESS IN SUPPORTING ROLE

Yuh-Jung Youn - Minari

2. COSTUME DESIGN

Ma Rainey's Black Bottom

3. BEST ADAPTED SCREENPLAY

The Father - Christopher Hampton

4. ORIGINAL SCREENPLAY

Promising Young Woman - Emerald Fennell

5. ANIMATED SHORT FILM

If Anything Happens I Love You

6. ANIMATED FEATURE FILM

Soul

7. LIVE ACTION SHORT FILM

Two Distant Strangers

8. ACTOR IN SUPPORTING ROLE

Daniel Kaluuya - Judas and The Black Messiah

9. DOCUMENTARY FEATURE

My Octopus Teacher

10. DOCUMENTARY SHORT PROJECT

Colette

11. INTERNATIONAL FEATURE FILM

Another Round- Denmark

12. SOUND

Sound of Metal

13. PRODUCTION DESIGN

Mank

14. BEST FILM EDITING

Sound of Metal

15. CINEMATOGRAPHY

Mank

16. VISUAL EFFECTS

Tenet

17. MAKEUP AND HAIRSTYLING

Ma Rainey's Black Bottom

18. ORIGINAL SCORE

Soul

19. ORIGINAL SONG

Fight For You - Judas and The Black Messiah

20. ACTOR IN LEADING ROLE

Anthony Hopkins- The Father

21. ACTRESS IN LEADING ROLE

Frances McDormand - Nomadland

22. BEST DIRECTOR

Chloe Zao - Nomadland

23. BEST PICTURE

Nomadland

