JAKARTA - Ustadz Zacky Mirza sempat jatuh pingsan saat berdakwah di Pekanbaru, Riau, pada Minggu, 18 April 2021. Meski belum pulih betul, namun sang ulama sudah mulai berdakwah lagi.

Dalam unggahan akun Instagramnya, ustadz berusia 42 tahun itu diketahui mulai kembali berdakwah secara online. Ustadz Zacky Mirza berharap agar dakwah yang dilakukan secara online bisa menjadi salah satu alternatif bersilaturahmi dan menyambung rasa.

"Kita masih bisa bersilaturahim, bisa bermuajah face to face walaupun tidak secara langsung, by online saja. Tapi semoga dengan silaturahim, walaupun hanya dengan online, tapi kita bisa saling menyambung rasa, bisa tetap berdakwah saling belajar ilmunya Allah SWT, untuk membuat hidup kita lebih baik lagi," ungkap Ustadz Zacky Mirza dalam video tersebut.

Pada kesempatan itu, Ustadz Zacky Mirza mengaku masih belum pulih dari sakit yang sempat ia derita. Kendati demikian, ia tetap memberikan ceramah selama kurang lebih 45 menit.

"Ini masih belum pulih banget sayanya, karena baru lepas suntik infus, terus rencana besok baru mau balik ke Jakarta. Jadi masih agak.. kalau orang Betawi bilang kliyengan. Tapi dakwah must go on, dengan persiapan ala kadarnya, insya Allah kita bisa saling memberikan nasihat," jelasnya.

Saat ini, Ustadz Zacky Mirza sudah kembali ke Jakarta. Hal tersebut diketahui dari unggahan istrinya yang sejak awal menemaninya berdakwah keliling Indonesia.

(LID)