PEKANBARU - Ustadz Zacky Mirza datang membawa kabar kurang menyenangkan. Mobil yang ditumpanginya saat dakwah di Riau mengalami kecelakaan. Insiden itu diungkapkan sang ustadz lewat unggahannya di Instagram.

Dalam video berdurasi 1 menit 32 detik yang diunggahnya, Ustadz Zacky mengaku, mobil putih yang ditumpanginya tergelincir hingga terbalik. Beruntung, semua penumpang selamat dari insiden tersebut.

“Masya Allah, mobil tergelincir saat perjalan dakwah sedekah Alquran bareng @ustadz.kembar @adiyusuf_ @alwiyusuf,” ujarnya dalam unggahan tersebut,” ujarnya sebagai penjelasan video itu.

Bersama-sama, mereka berusaha membalikkan mobil tersebut ke posisi semula. Namun ternyata, bagian depan mobil tersebut ringsek, kaca spion sebelah kiri rusak, dan beberapa jendela hancur.

Meski begitu, pendakwah 41 tahun itu mengaku, perjalanan mereka tetap dilanjutkan. “Dakwah must go on! Mudah-mudahan semuanya sehat dan tidak kenapa-kenapa. Hanya mobilnya saja yang sempat kebalik,” tuturnya menambahkan.

Doa dan harapan pun diungkapkan warganet setelah mengetahui insiden yang dialami Ustadz Zacky Mirza. Mereka kagum atas perjuangan dakwah sang ustadz dan timnya. "Masya Allah, semoga sehat-sehat ustadz dan selamat sampai tujuan. Aminn ya Robbal alamin," ujar akun @yen**** di kolom komentar. Sementara akun @syah*** mengungkapkan, "Al-Fatihah untuk perjuangan dakwahnya ustadz dan tim."