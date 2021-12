USTADZ Zacky Mirza dirundung musibah saat melakukan perjalanan dakwah ke Aceh. Ustadz Zacky Mirza kecelakaan mobil saat menuju Bireuen dari Banda Aceh.

Hal tersebut terlihat dari unggahan sang ustadz yang duduk di bangku samping sopir. Ia terlihat terkena pecahan kaca dari pintu sopir lantaran mobil yang ditumpanginya diduga ditabrak oleh mobil dari arah berlawanan. Kendati demikian, ia diketahui tetap menjalankan dakwahnya.

"Musibah bisa terjadi di manapun & kapanpun. Semoga Alloh slalu melindungi & meridhoi perjuangan kami, Yaa Robbanaa...," tulisnya pada keterangan video.

"DAKWAH MUST GO ON!," tegasnya.

Dalam video tersebut, seseorang terdengar menanyakan kondisi Ustaz Zacky yang duduk bersebelahan dengan supir dan terkena pecahan kaca. Mengaku baik-baik saja, Ustaz Zacky juga sempat menanyakan kondisi ibundanya yang duduk tepat di belakangnya.

"Ustaz nggak apa-apa ustaz?," tanya seorang pria.

"Aman, aman, nggak apa-apa. Nggak (kena pecahan kaca) aman. Nggak apa-apa," jawab Ustaz Zacky Mirza.

"Untung nggak ini, cuma pecah doang. Mama kena nggak? Nggak kan?," tanya Zacky Mirza pada ibunya.

Sebagaimana diketahui, satu jam sebelum mengalami kecelakaan, Ustadz Zacky Mirza sempat mengunggah sebuah video saat dirinya dalam perjalanan menuju Bireun. Bahkan pagi ini, dirinya diketahui akan bertandang ke Pekanbaru untuk kembali berdakwah.

"Teman-teman kita lagi on the way ke Bireun dari Banda Aceh. Bisa 3 sampai 4 jam alhamdulillah sama Papa saya Mama juga abis makan. Kita acara entar malam ke Bireun. Insyaallah besok pagi ke Pekanbaru. Sama teman-teman juga di belakang 2 sampai 3 mobil," jelasnya.

Unggahan video Ustadz Zacky mengalami kecelakaan langsung mendapatkan respon dari netizen. Mereka bahkan mendoakan keselamatan sang ustaz sekeluarga.

"Fi amanillah Ust Zacky & Keluarga,, Allah yg menjaga segala keselamatan. ujian dakwah Insha Allah balasan tak ternilai di dunia & akhirat," tulis rosa_adhitya.

"Semoga allah melindungi para pendakwah dari segala marah bahaya...aamiin keep fight my idol and never give up," tulis elifsiska.

"Ya Allah ... Ustadz semoga serombongan selalu dalam perlindungan Allah SWT... Aamiin," tulis fyahniaaa.