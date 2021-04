JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta memasuki episode ke 235 pada malam ini, Senin (12/4/2021). Andin (Amanda Manopo) dan Aldebaran (Arya Saloka) kehidupannya semakin harmonis, apalagi Andin sudah menjadi istri seutuhnya.

Dikutip dari akun Instagram @mnc_pictures, nampak Aldebaran akan mengajarkan Reyna (Fara Shakila) belajar berenang. Ia meyakinkan anak asuhnya itu supaya tidak takut tenggelam.

"Papa aku takut," ujar Reyna.

"Papa pasti jagain Reyna. Papa enggak akan biarkan Reyna tenggelam," kata Aldebaran.

Melihat kebersamaan Reyna dan suaminya begitu hangat, Andin merasa bahagia. Ia memperhatikan betapa besarnya cinta Aldebaran kepada Reyna.

"Salah satu cinta yang paling indah, paling murni adalah cinta ayah kepada anak gadisnya," kata Andin.

Netizen langsung membanjiri kolom komentar unggahan teaser Ikatan Cinta.

"Mas Al senyumnya semerengah. Kan habis dapat jatah semalem," kata @mb****.

"Aladin on the way," terang @fi****.

Sementara itu, Elsa (Glenca Chysara) posisinya sedang merasa terancam. Ia khawatir semua kedoknya terbongkar, bahwa ialah pembunuh Roy (Fiki Alman) yang sebenarnya.

Begitu juga dengan Nino (Evan Sanders), menaruh curiga lagi kepada Elsa. Ia tahu bahwa istrinya itu masih saja berbohong.

Lalu apakah semua akan terbongkar secepatnya? Saksikan sinetron Ikatan Cinta di RCTI malam ini pukul 19.30 WIB.

(aln)