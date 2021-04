JAKARTA - Hot gosip yang pertama datang dari penggemar Ikatan Cinta yang menuliskan surat untuk Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo soal jam tayang sinetron di bulan Ramadhan. Dalam surat tersebut, mereka meminta agar jam tayang sinteron yang dibintangi Arya Saloka tersebut dimundurkan pukul 20.00 WIB saat bulan puasa.

Mereka berharap dapat tetap menonton sinteron tersebut usai sholat tarawih. Seperti diketahui Ikatan Cinta selama ini tayang pukul 19.00 WIB di RCTI.

"Memohon dengan hormat agar selama bulan Ramadhan, jam tayang sinteron Ikatan Cinta diundur setelah kami sholat tarawih/pukul 20.00 WIB. Atas kebaikan bapak kami ucapkan terima kasih dan kami doakan MNC Group semakin jaya, Amin," tulis surat tersebut.

Ikatan Cinta memang diketahui menjadi tayangan yang paling diminati saat ini. Dari segi performa, sinteron itu selalu menjadi program TV nomor 1 di Indonesia, hingga akhirnya memecahkan rekor sebagai sinetron dengan peraih rating tertinggi sejak 2005.

Saking digandrunginya, rating sinetron ini pernah mencapai 14,8 dengan audience share 51,5% yang berarti lebih setengah orang Indonesia menonton sinetron Ikatan Cinta pada saat sinetron ini ditayangkan.

Berikutnya ada Maia Estianty yang harus menelan pil pahit lantaran terinfeksi Covid-19 untuk kedua kalinya. Maia pun mengungkapkan rasa sebalnya bisa kembali positif virus.

"Aku kemarin sempat terkena COVID-19 yang ke-2 kali. Ih nyebelin ya," ujar Maia, dikutip dari channel YouTube Maia ALELDUL TV, Minggu (11/4/2021).

Dia pun mengaku sempat berinteraksi dan memeluk orang yang terinfeksi Covid-19. Hal tersebut jugalah yang membuatnya kembali terjangkit virus. Meskipun demikian, Maia kini dikabarkan sudah kembali sembuh usai menjalani isolasi mandiri hari ke-6.

Terakhir ada Atta Halilintar yang melarang istrinya, Aurel Hermansyah untuk mengenakan pakaian yang terbuka saat mereka bulan madu di Bali. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah Atta di YouTube pribadinya.

Dalam kesempatan tersebut, mereka terlihat tengah menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Terlihat juta Atta sibuk menyiapkan baju couple yang telah dibelinya bersama Aurel sebelumnya.

"Aku juga udah siapkan ikat pinggang yang samaan, ayo sayang sekarang kita pilih celana sama sepatu," kata Atta.

Kemudian, Aurel juga turut memperlihatkan baju pantai yang ingin dikenakannya. Namun sayang, sang suami tampaknya tak terlalu setuju dengan pilihannya itu. Pasalnya baju tersebut terkesan seksi dan terbuka.

"Itu yang atasnya kebuka-buka ya, kalau celananya sih enggak ada masalah. Kalau bajunya segini (di atas perut) sorry aja no no," kata Atta.

Sang YouTuber tampaknya memang ingin istrinya tersebut berpenampilan lebih sopan dan elegan.