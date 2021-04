JAKARTA - Drama sinetron Ikatan Cinta, malam ini Minggu (11/4/21) memasuki episode ke 234. Keluarga Aldebaran (Arya Saloka) dan Andin (Amanda Manopo) semakin harmonis.

Dikutip dari akun Instagram @mnc_pictures, Aldebaran dan Andin sudah memasuki kamar hotel yang telah disiapkan oleh mama Rosa (Dari Nila), supaya keduanya bisa bulan madu tanpa bh adanya huru hara.

Aldebaran nampak gugup, karena malam ini ia akan melakukan hubungan intim suami istri. Karena salah tingkah, ketika Andin masuk ke kamar ia sampai menyenggol lampu tidur.

"Kamu enggak apa-apa, mas?" Kata Andin.

"Enggak apa-apa," ujar Aldebaran.

Di tayangan nanti malam, keduanya akan mencoba menjadi pasangan suami-istri seutuhnya. Di mana selama 6 bulan pernikahan, sang istri belum pernah disentuh.

"Hari ini adalah di hari yang sangat bersejarah dalam aku. Akhirnya bisa menjadi istri buang seutuhnya buat suami aku," terang Andin berkata dalam hatinya.

Apakah Aldebaran dan Andin akan benar-benar melakukan layaknya hubungan suami dan istri? Karena banyak yang berharap kehadiran Aladin, yaitu calon anak Al dan Andin agar segera hadir.

Kehadiran Aladin sangat dinantikan. Khususnya di asisten rumah tangga Aldebaran, Kiki (Ayya Renita).

"Aladin on the way, Aladin on the way," kata Kiki.