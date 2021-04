LONDON - Kerajaan Inggris masih berduka atas kematian Pangeran Philip. Buntut dari kematian suami Ratu Elizabeth II tersebut, Pangeran William membatalkan kehadirannya di ajang BAFTAR Awards 2021.

Kabar ini diumumkan sendiri oleh panitia BAFTA. "Di tengah duka kematian The Duke of Edinburgh, The Duke of Cambridge (Pangeran William) tak akan menghadiri BAFTA akhir pekan ini," kata pihak BAFTA seperti dikutip dari Variety, Minggu (11/4/2021).

Selaku Presiden BAFTA, Pangeran William selalu hadir di ajang Oscar versi Britania Raya tersebut dengan didampingi sang istri, Kate Middleton. Bapak 3 anak itu seharusnya berbincang dengan desainer kostum Jenny Beavan, juara 3 kali BAFTA, dan Sharon Martin (make up & hair designer) pada malam jelang gelaran ke-74 tahun ini.

Pada hari H acara, yakni Minggu (11/4/2021) waktu setempat, Pangeran William seharusnya memberikan pidato. Namun, dengan kematian Pangeran Philip yang tak lain adalah Presiden BAFTA pertama (1959), kehadiran Pangeran William dianggap kurang pantas.

Sementara itu, BAFTA tahun ini akan tayang sesuai acara di BBC. Acara akan digelar di Royal Albert Hall seperti tahun-tahun sebelumnya.

