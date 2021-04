LONDON - Ajang penghargaan British Academy Film Awards (BAFTA Awards) telah selesai digelar. Para pemenang pun telah diumumkan pada Sabtu 10 April 2021 di Royal Albert Hall, London, Britania Raya.

Adapun film Nomadland mampu mendominasi kemenangan dalam perhelatan Akbar tersebut. Selain memenangkan Film Terbaik, film ini juga membawa pulang piala Aktris Terbaik untuk Frances McDormand, Sutradara Terbaik untuk Zhao dan Sinematografi Terbaik untuk Joshua James Richards.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemenang BAFTA Awards 2021, berikut daftar lengkapnya:

1. Film Terbaik

Nomadland

2. Film Berbahasa Asing Terbaik

Another Round

3. Film Animasi Terbaik

Soul

4. Film Dokumenter Terbaik

My Octopus Teacher

5. Film Inggris Terbaik

Promising Young Woman

6. Film Animasi Pendek Terbaik

The Owl and The Pussycat

7. Film Pendek Terbaik

The Present

8. Pemeran Utama Wanita Terbaik Frances McDormand (Nomadland)

9. Pemeran Utama Pria Terbaik

Anthony Hopkins (The Father)

10. Pemeran Pendukung Wanita Terbaik Yuh Jung Youn (Minari)

11. Pemeran Pendukung Pria Terbaik

Daniel Kaluuya (Judas and The Black Messiah)

12. Penata Peran Terbaik

Lucy Pardee (Rocks)

13. Penulis Skenario Asli Terbaik Emerald Fennell (Promising Young Woman)

14. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik Christopher Hampton dan Florian Zeller (The Father)

15. Sutradara, Penulis, atau Produser Debutan Terbaik

Remi Weekes (His House)

16. Sinematografer Terbaik

Joshua James Richards (Nomadland)

17. Penata Kostum Terbaik

Ann Roth (Ma Rainey's Black Bottom)

18. Penyunting Gambar Terbaik

Mikkel EG Nielsen (Sound of Metal)

19. Desain Produksi Terbaik

Donald Graham Burt, Jan Pascale (Mank)

20. Penata Rias Wajah dan Rambut Terbaik

Matiki Anoff, Larry M Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal (Ma Rainey's Black Bottom)

21. Penata Suara Terbaik

Jamie Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortes, Michelle Couttolenc (Sound of Metal)

22. Efek Visual Terbaik

Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley (Tenet)

(aln)