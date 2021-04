LONDON - Film garapan ChloƩ Zhao, Nomadland berhasil mendominasi kemenangan di ajang penghargaan British Academy Film Awards 2021. Pasalnya sebuah drama tentang seorang wanita yang tinggal di sebuah mobil van di Amerika Barat setelah kehancuran finansial tersebut memenangkan 4 kategori.

Melansir laman Telegraph, Senin (12/4/2021) Nomadland mampu meraih kategori Film Terbaik dan mengalahkan nominasi lainnya diantaranya The Father, The Mauritanian, Promising Young Woman, dan The Trial of the Chicago. Selain Film Terbaik, pemeran utamanya, Frances Mcdromand juga meraih kategori Aktris Terbaik.

Untuk dua kategori lain yakni Sutradara Terbaik untuk Zhao dan Sinematografi terbaik untuk Joshua James Richard. Menariknya, Zhao menjadi wanita kedua yang memenangkan sutradara terbaik dalam 53 tahun sejarah BAFTA. Tak hanya itu dia juga menjadi sutradara Asia pertama yang mendapatkan penghargaan bergengsi itu.

BAFTA Awards tahun ini mengalami penundaan dua bulan lantaran pandemi. Meskipun demikian, acara akhirnya digelar dengan protokol kesehatan yang ketat.

