BAFTA Awards 2026 Kembali Digelar, Tonton Live di VISION+

JAKARTA - British Academy of Film and Television Arts Television Awards (BAFTA) 2026, kembali digelar untuk memberikan apresiasi kepada program, aktor, aktris, presenter, hingga karya televisi terbaik selama setahun terakhir.

Tahun ini, BAFTA 2026 akan digelar di London dan dapat ditonton Live penonton Indonesia, pada Senin, 11 Mei 2026, pukul 18.00 WIB.

Ajang ini menjadi sorotan karena menghadirkan sederet nominasi dari serial drama, komedi, dokumenter, hingga program hiburan yang sukses mencuri perhatian publik, dan kritikus sepanjang tahun.

Selain penghargaan utama, momen red carpet juga menjadi daya tarik tersendiri dengan hadirnya para selebritis, aktor papan atas, serta insan televisi ternama dari berbagai negara.

BAFTA Television Awards dikenal sebagai salah satu penghargaan paling prestisius di industri televisi global. Setiap tahunnya, ajang ini menjadi barometer kualitas program televisi dan perkembangan industri hiburan dunia.

Para pemenang dipilih oleh anggota BAFTA yang terdiri dari profesional industri kreatif dan media. BAFTA 2026 menghadirkan persaingan ketat di sejumlah kategori bergengsi.

Untuk kategori Leading Actress, nominasi diisi oleh Aimee Lou Wood (Club), Erin Doherty (A Thousand Blows), Jodie Whittaker (Toxic

Town), Narges Rashidi (Prisoner 951), Sheridan Smith (I Fought the Law), dan Sian Brooke (Blue Lights).