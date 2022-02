JAKARTA- Performa solid film Dune sepertinya telah membawakan hasil memuaskan. Pasalnya film garapan Denis Villeneuve itu berhasil mengantongi 11 nominasi dalam penghargaan film BAFTA 2022.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh penyelenggara pada 3 Februari 2022. Nominasi itu diantaranya, untuk Film Terbaik, Skenario Adaptasi Terbaik, Sinematografi Terbaik, Skor Asli Terbaik untuk sang produser Hans Zimmer, Efek Visual Spesial Terbaik, Desain Kostum dan berbagai kategori teknis lainnya.

Film yang dibintangi Timothée Chalamet itu didasarkan pada buku fiksi ilmiah klasik pada 1965 karya Frank Herbert. Sebelumnya, kisah tersebut pernah dibuat menjadi film pada 1984 silam oleh David Lynch.

Sementara menyusul Dune, film terbaru Benedict Cumberbatch The Power of the Dog berhasil menerima delapan nominasi. Film Belfast karya Kenneth Branagh telah menyapu enam nominasi serta Licorice Pizza, No Time to Die, dan West Side Story masing-masing lima nominasi.

Sementara Benedict Cumberbatch, Will Smith dan Leonardo DiCaprio semuanya mendapat nominasi aktor terbaik. Dibarengi oleh oleh Mahershala Ali, Brit Adeel Akhtar (After Love) dan Stephen Graham (Boiling Point).

Dalam kategori aktris terbaik, terdapat Olivia Colman (The Lost Daughter), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Alana Haim (Licorice Pizza) dan lainnya. Sedangkan, Upacara BAFTA 2022 rencananya akan digelar pada 13 Maret 2022.

(nit)