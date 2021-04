SEOUL - Kabar baik untuk fans EXO yang rindu melihat Sehun berakting. Idol kelahiran April 1994 tersebut baru saja dikonfirmasi sebagai pemain di drama baru Song Hye Kyo, Now, We Are Breaking Up.

Melansir Soompi, Selasa (6/4/2021), Sehun masuk daftar pemain baru bersama Yura Girl's Day. Keduanya akan bergabung dengan Song Hye Kyo dan Jang Ki Yong yang sudah lebih dulu dikonfirmasi sebagai pemain utama.

Sehun dipercaya untuk menghidupkan karakter seorang desainer muda. Ia akan bekerja di bawah Ha Young Eun. Sementara Yura akan menjadi seorang artis yang memiliki banyak follower di media sosial.

Karakter Ha Young Eun diperankan oleh Song Hye Kyo. Dalam ceritanya, Ha Young Eun adalah manajer tim desain di sebuah lable fesyen. Sedangkan Jang Ki Yong akan berakting sebagai fotografer Yoon Jae Guk.

Now, We Are Breaking Up akan berkutat tentang cerita cinta dan patah hati yang emosional. Jika tidak ada halangan, drama ini akan tayang di paruh ke-2 2021 di SBS.

