SEOUL - SBS akhirnya mengumumkan Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Choi Hee Seo, dan Kim Joo Heon sebagai pemeran utama dalam Now, We Are Breaking Up. Drama ini berkisah tentang berakhirnya kisah cinta emosional.

Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Young Eun, manajer tim desain di sebuah label fashion yang dikenal cerdas dan fashionable. Sementara Jang Ki Yong berlakon sebagai Yoon Jae Guk, fotografer paruh waktu yang sangat terkenal. Tak hanya kaya, dia juga tampan dan cerdas.

Di lain pihak, lakon Hwang Chi Sook diserahkan kepada aktris Choi Hee Seo. Ia merupakan direktur tim desain di label fashion yang merupakan teman satu SMA dengan Ha Young Eun. Sedangkan aktor Kim Joo Heon berperan sebagai Seok Do Hoon, CEO sebuah perusahaan PR ternama.

Skenario Now, We Are Breaking Up ditulis oleh Je In, sosok di balik skrip drama Misty. Sementara Lee Gil Bok yang sebelumnya menggarap Vagabond dan Dr. Romantic 2 dipercaya menduduki kursi sutradara.

Dengan terpilihnya deretan aktor utamanya, maka drama Now, We Are Breaking Up akan memulai syuting pada April 2021. Sementara SBS akan menayangkan drama ini pada semester II-2021.*

