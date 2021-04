JAKARTA - Desiree Tarigan sedang menghadapi masalah rumah tangga dengan Hotma Sitompul. Di tengah kisruh tersebut, Bams mengungkap pandangannya tentang sang ibu.

"In the end saya cuma bisa bilang, no, my mom is not the best mom, Karena di atas langit pasti ada langit. But one thing, up until now, saya belum pernah menemukan satu orang pun yang hatinya setulus ibu saya," kata Bams dalam unggahan Instagram, seperti dikutip Senin (5/4/2021).

Dalam unggahan ini pula Bams menceritakan bagaimana keadaan Desiree usai diusir Hotma Sitompul pada awal Februari lalu. Beberapa hari setelah diusir, Bams yang kebetulan akan ke Bali untuk satu urusan, membawa Desiree ke Pulau Dewata.

"Di hari ke-3, ibu saya tiba-tiba menghampiri saya dan berkata, 'Bang, mom sedih.' Saya balas, 'Sedih kenapa mom ?' Dan ibu saya berkata, 'Mom sedih lihat Bali bisa seterpuruk ini. Dimana-mana sepi dan tutup, mereka pasti susah banget. Apa kira-kira yang bisa mom buat ya bang?' Sebagai seorang anak, pasti akan selalu berupaya sebisa mungkin untuk membuat ibunya bahagia," cerita Bams.

"Untungnya kepolosan ibu saya ini disambut dengan baik oleh semua rekan-rekan yang kami kenal dan jadilah project Nafas Nyawa Harapan ini," lanjutnya.

Bams terenyuh melihat Desiree masih memikirkan orang lain di tengah masalah hidupnya sendiri. "Di momen paling beratnya, dia masih bisa memikirkan orang lain dan karena ini lah berulang-ulang saya katakan kepadamu mom @mamitoko, always proud to call you my mom, you are the real lion in the family," kata mantan personel Samsons ini.

"Ini persembahan kecil kami untukmu “semesta”. Semoga yang kuasa, menerima & berbahagia. Happy Easter all, let’s show that we care about others," pungkasnya.