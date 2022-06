JAKARTA - Bambang Reguna alias Bams eks Samsons blakblakan ungkapkan alasan hubungan rumah tangganya dengan Mikhavita Wijaya berakhir pada perceraian.

Dia mengaku biduk rumah tangganya retak karena terdampak perseteruan ibunda, Desiree Tarigan yang berujung pada perceraian dengan Hotma Sitompul. Pasalnya, sempat beredar kabar jika sang pengacara selingkuh dengan menantunya.

BACA JUGA:Masalah Keluarga Beres, Bams Eks Samson Lebih Enjoy

"Sebenarnya terjadinya berbarengan, cuman kata-katanya baru keluar aja, karena everything ada hubungannya, suddenly to say memang ada hubungannya sedih sih memang, cuman that is reality, makanya ibu saya berpisah dan saya berpisah, memang ada hubungannya," ujar Bams Samson, dikutip dari YouTube Daniel Mananta Network, pada Rabu (1/6/2022).

Lebih lanjut, Bams menjelaskan alasannya bercerai dengan istri, disebabkan intensnya pertemuan mereka semenjak adanya Covid-19. "Kalau menurut gue kalau enggak ada Covid, belum tentu juga terjadi semua, gue bisa bilang kaya gitu kenapa, karena kita semua seintens begitu ketemuan rame-rame," katanya. Sebagai informasi, Bams Samson dan Mikhavita Wijaya resmi bercerai pada Oktober 2021. Kabar ini sebagai buntut dari rumor perselingkuhan yang dilakukan Hotma Sitompul kepada mantan menantunya. Hal ini juga sebagai pemicu ibu Bams, Desiree Tarigan untuk menggugat cerai Hotma Sitompul.