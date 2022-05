JAKARTA - Lama tak terdengar kini Bams eks Samson tampil dengan penampilan terbarunya. Penyanyi bernama lengkap Bambang Reguna Bukit, tampil lebih fresh dan segar. Sa sendiri mengakui saat ini ia lebih santai ketimbang pada masa sebelumnya.

Pasalnya seperti diketahui Bams Samson sendiri sebelumnya harus menerima kenyataan pahit. Pada Januari 2021 lalu, ia resmi bercerai dengan mantan istrinya, Mikhavita Wijaya setelah keduanya membina rumah tangga hampir 7 tahun lamanya.

"Kalau sekarang jatuhnya sudah tidak membebani pikiran, ke mentality lagi gitu udah kaya, itu yang mempengaruhi kebahagiaan gua, jadi jatuhnya jadi bahan ketawaan aja sehari-hari, karena apa enggak enak terlarut disitu," ujar Bams Samson, di Kanal YouTube Daniel Mananta Network, dikutip MNC Portal Indonesia Senin (30/5/2022).

Penyanyi 38 tahun mengatakan sebenarnya tidak ingin mengingat kembali hal buruk di masa lalunya. Dirinya tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya.

Usai berpisah dari Mikhavita Wijaya, Bams Samson bertekad untuk tidak ingin terjebak dalam masa lalu.

"Ketika itu mempengaruhi perasaan lho dan semua, jadinya mempengaruhi hari lu, mempengaruhi semuanya dan lu membawa negatif didalam diri tanpa lu sadari itu menurut gue," kata Bams Samson.

Lebih lanjut, seiring dengan satu per satu permasalahannya telah diatasi. Putra Desiree Tarigan mengaku bisa bahagia. Bahkan tertawa lepas seturut dengan keputusannya membuka diri, seperti hangout dan kumpul bersama sahabat-sahabatnya.

"Sekarang i can say, gue udah berdamai dengan keadaan ini, makanya gue sudah bisa ketawa, sudah bisa hangout sama teman-teman gua gitu," jelasnya.

"Kemarin gue hangout kaya alone in the crite, ketahuan air muka lu enggak happy, orangnya juga nggak enak, ujungnya bahas lagi, karena orang care, orang simpatik cumankan enggak enak juga kalau kaya gitu terus," tuturnya.