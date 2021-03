JAKARTA - Pelaku industri kreatif Indonesia begitu banyak dari Sabang hingga Merauke. Ada yang jago bernyanyi, jago dance, jago sulap, jago melukis, jago akting atau bakat hebat lainnya. Namun biasanya lebih banyak orang di tengah kota yang lebih sering mengekspresikan bakat mereka tersebut dibandingkan dengan orang-orang yang berada di daerah-daerah. Tapi siapa sangka jika saat ini justru lebih banyak orang daerah yang bisa menyalurkan bakat hebat mereka dengan berbagai cara.

Salah satu nya yang sedang ada dalam kompetisi Show Your Talent di RCTI+. Dalam aplikasi RCTI+ ada fitur HOT (Home Of Talent) yang dibuat sebagai wadah untuk kamu menyalurkan bakat hebat kamu. Dalam fitur tersebut akan banyak kompetisi pencarian bakat yang diadakan salah satunya adalah Show Your Talent. Dan sudah banyak yang menunjukkan bakat-bakat kerennya disana, bahkan banyak orang yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan tidak pernah ada yang tahu bahwa akan lahir menjadi bintang baru dari daerah bahkan pelosok Indonesia , seperti beberapa video berikut:

Kote Mentaram by Ratu Asyfa, seorang gadis asal NTB yang membawakan sebuah lagu daerah dengan sangat merdu dan indah. Video selengkapnya dapat kamu saksikan melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/19027 dan kalau kamu suka, kamu bisa bantu vote sebanyak-banyaknya.

Pria asal NTB bernama Lalu Abhie Candra yang menyanyikan lagu ciptaannya sendiri dengan sangat merdu terinspirasi oleh sebuah kejadian bencana alam gempa bumi. Video selengkapnya dapat kamu saksikan melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/19028 dan kalau kamu suka, kamu bisa bantu vote sebanyak-banyaknya.

Seorang pemuda asal NTB yang menyanyikan sebuah lagu berjudul Pantai Senggigi yang merupakan objek wisata luar biasa di NTB. Video selengkapnya dapat kamu saksikan melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/19046 dan kalau kamu suka, kamu bisa bantu vote sebanyak-banyaknya.

Kompetisi Show Your Talent saat ini memasuki periode ke 3, lho! Dan kompetisi Show Your Talent ini juga ditujukan untuk siapa saja mulai dari umur 13 tahun. Kamu bisa upload apapun bakat hebat kalian dengan cara kreatif kalian masing-masing. Upload dalam fitur Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+. Pada periode ke-3 ini akan dimulai dari tanggal 11 Maret-7 April 2021. Nah, untuk kamu yang sudah pernah mencoba di periode pertama dan kedua namun masih gagal, kesempatan ketiga buat kamu terbuka lebar nih! Kamu bisa coba lagi dengan menampilkan bakat keren kamu dan menangkan total hadiah Rp. 20.000.000,00. Yuk buruan! Upload video bakat hebat kamu dan raih puluhan jutaan rupiah!

Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+ mengatakan, “Dalam kompetisi Show Your Talent, disini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kalian yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Dan selain mendapat uang tunai kalian berkesempatan mendapatkan official merchandise T-Shirt Ikatan Cinta.”

Informasi lebih detail bisa dibaca melalui https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/28 atau download aplikasi RCTI+ di playstore atau appstore, gratis.

